В Брянске коронавирус обнаружили у молодежной команды по хоккею. Об этом сообщает издание Спорт-32.

21 сентября юноши из спортивного клуба «Брянск» должны были сыграть в рамках первенства национальной хоккейной лиги с командой «Дизелист» из Пензы. Но из-за положительных тестов на COVID-19 у спортсменов и работников клуба игру отменили.

Всю команду вместе с тренерами отправили на двухнедельный карантин. В связи с этим кроме матча в Пензе уже отменили выездную игру в Новочебоксарске, которая должна была пройти 23 сентября.

Не исключено, что не состоятся и матчи с хоккейными клубами «Бобров» и «Россошь», запланированные на 1 и 3 октября.

Напомним, ранее на карантин из-за коронавируса также была отправлена брянская футбольная команда «Динамо». 19 сентября спортсмены провели первую после вынужденного простоя игру, в которой победили со счетом 1:0.

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