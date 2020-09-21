В Брянске 22 сентября ограничат движение в центре Бежицкого района

Запрет коснется улицы Майской Стачки и улицы Комсомольской. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске 22 сентября ограничат движение и парковку автомобилей в центре Бежицкого района. Запрет коснется улицы Майской Стачки (от улицы Ульянова до улицы Комсомольской) и улицы Комсомольской (от улицы 3-го Интернационала до улицы Харьковской).

Движение будет ограничено с 6.00 до 14.00. Исключения сделают для участников мероприятия и для автомобилей оперативных и специальных служб, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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