Жители Брянской области перевели мошенникам больше четырех миллионов рублей

Жители Брянской области за неделю пополнили кошельки мошенников на 4 миллиона 180,2 тысячи рублей. Полицейские приняли 24 заявления от потерпевших.

Традиционно злоумышленники представляются сотрудниками банковской сферы и под разными предлогами выясняют у доверчивых граждан данные банковских карт. После этого со счетов исчезают все имеющиеся там средства. В течение недели именно так удалось обмануть 20 человек. В целом у них украли 3 миллиона 172,2 тысячи рублей.

Другие популярные способы «развода» связаны со звонками от «работодателей». Так, в Брянске 34-летняя сотрудница крупной организации поверила телефонному звонку и увеличила прибыль мошенников на 443 тысячи рублей. Позвонивший ей мужчина представился генеральным директором фирмы и сообщил о незапланированной перезагрузке программного обеспечения на офисных компьютерах. Для того чтобы обезопасить корпоративные деньги, их якобы нужно перевести на некий электронный кошелек.

Еще одна форма обмана связана с предложением высокооплачиваемой работы. На эту удочку попалась 65-летняя жительница Выгоничского района. Мужчина, с которым она вела переговоры, представился представителем крупной организации и убедил женщину заплатить за оформление трудовых услуг. За несколько дней пенсионерка перевела мошенникам 465 тысяч рублей. После того, как она стала задавать неудобные вопросы, мужчина перестал выходить на связь.

По еще одной известной схеме удалось обмануть 67-летнюю жительницу Клинцовского района. Ей позвонил незнакомец и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что ее родственник совершил преступление и для его освобождения нужно заплатить. Женщина, поверив звонку, перевела на указанный счет 90 тысяч рублей. Чуть позже она связалась с родственником и узнала, что ее обманули. Таким же способом 10 тысяч рублей лишилась 54-летняя жительница Брянского района.

По всем случаям полиция уточняет подробности, решается вопрос о возбуждении уголовных дел за мошенничество, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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