В Брянской области сменился начальник пресс-службы регионального УМВД

В Брянской области с поста руководителя пресс-службы регионального УМВД ушел бывший начальник. Сообщается, что Сергей Королев продолжит службу в столице. Об этом стало известно в понедельник, 21 сентября.

Сергей Королев длительное время занимал пост начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Брянской области.

Кто займет его место, пока не сообщается. Временно исполняющего обязанности пресс-секретаря должны назначить уже на этой неделе.

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