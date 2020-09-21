В рейтинге страдающих бессонницей городов Брянск занял 16-е место

Брянск занял 16-е место в рейтинге городов, страдающих депрессией. В сентябре исследование провело агентство Zoom Market. В опросе участвовали 2640 человек. Жителей российских городов спрашивали, страдают ли они бессонницей. Опрос проводили лично или по телефону.

Опрашиваемые отвечали на 3 вопроса: имеются ли у них проблемы со сном, как они проявляются и чем объясняются.

По итогам исследований, лидирующие позиции в рейтинге заняли Москва, Пермь и Владивосток. Брянск попал на 16-е место.

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