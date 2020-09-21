В Дятькове детскую поликлинику отремонтируют до конца года

В брянском городе Дятьково детскую поликлинику отремонтируют до конца года. Модернизация проходит в рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения». До 2024 года планируют привести в порядок каждое медучреждение региона. Уже сегодня регистратура ведет свою работу по новому типу. На прием к врачу можно записаться через действующий терминал самостоятельной записи, а также через интернет из дома. В ближайшее время в поликлинике появится современная система навигации и информационное табло.

По словам главного врача Дятьковской ЦРБ Аллы Мироновой, в районе больше 10 тысяч детей, поэтому поликлинику одной из первых включили в проект.

Детскую поликлинику полностью переоснастят. Уже приобрели и задействовали современные аппараты. Ожидают очередную поставку нового медицинского оборудования.

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