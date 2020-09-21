В Почепском районе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

В селе Дмитрово в Почепском районе открыли фельдшерско-акушерский пункт. Строительство медицинского учреждения начали в марте.

По сообщению местных СМИ, ФАП возвели за счет средств регионального бюджета.

Новый фельдшерско-акушерский пункт оснастили современным оборудованием. Для врачей и пациентов подготовили смотровые кабинеты, для приезжих специалистов - жилые комнаты и кухню. В медицинском учреждении доврачебную помощь могут получить более 300 человек. Это жители близлежащих сел и деревень.

В этом году в Брянской области отремонтируют 39 ФАПов. Уже завершился ремонт в 24 пунктах.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».