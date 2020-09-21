В Брянской области виновник смертельной аварии досрочно свободу не получит

В Брянской области суд отказал в условно-досрочном освобождении 38-летнему виновнику смертельной аварии.

В сентябре 2018 года мужчину приговорили к 4 годам 7 месяцам лишения свободы и лишению водительских прав на три года. Наказание он получил за смертельное ДТП.

Суд установил, что водитель под действием наркотиков выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшейся навстречу машиной. В дорожно-транспортном происшествии пассажирка встречного автомобиля погибла.

Отсидев два года, осужденный подал заявление на условно-досрочное освобождение. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства, так как заключенный не предпринимал достаточных мер по возмещению причиненного им ущерба.

Постановление суда еще не вступило в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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