В Брянской области из-за коронавируса закрывают рестораны и кафе. Не все из них смогли пережить длительный карантин.

Объявленный весной 2020 года запрет на работу организаций общепита заметно ударил по некоторым ресторанам и кафе. После снятия ограничений не все из них смогли приступить к работе в прежнем режиме.

Жители Брянска заметили, что после карантина не открылся ряд некогда популярных заведений. Так, до сих пор простаивает пиццерия на пересечении улиц Калинина и Фокина.

Закрыты некоторые кафе на улицах Крахмалева, Красноармейской, Фокина. До сих пор не работает столовая в центральном универмаге.

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