На железнодорожном вокзале Брянск-1 демонтируют пешеходный мост

В дни проведения работ с 8.30 до 18.30 перекроют для граждан наземный пешеходный переход. Фото: Елена РАКОВА

На железнодорожном вокзале Брянск-Орловский демонтируют старый пешеходный мост. Первый этап начнется 22 сентября, в этот день демонтируют пролет в районе 1 – 4 путей. 24 сентября железнодорожники разберут ту часть моста, которая находится над 3 – 8 путями.

В дни проведения работ с 8.30 до 18.30 перекроют для граждан наземный пешеходный переход. Прибытие и отправление некоторых пригородных пассажирских поездов будет осуществляться от других платформ.

Расписание железнодорожного транспорта не поменяется. Всю новую информацию будут транслировать по громкой связи и на электронных табло.

Железнодорожники просят пассажиров прибывать на вокзал заранее, сообщили в службе корпоративных коммуникаций Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

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