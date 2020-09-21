Жителя Жирятинского района отправили на полтора года в колонию за продажу марихуаны

30-летнего жителя Жирятинского района на полтора года отправили в колонию общего режима за продажу наркотиков. Подсудимого взяли под стражу в зале суда. Приговор ему пока не вступил в законную силу.

В суде установили, что в феврале 2020 года мужчина продал знакомому марихуану. Процесс сбыта проходил под контролем правоохранителей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Наркотики изъяли из незаконного оборота.

Обвиняемый признал вину и раскаялся в преступлении.

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