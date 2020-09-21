В Брянской области коронавирусом заболели 52 человека. За сутки диагноз сняли у 13 человек. За 24 часа выполнили 537 тестов.

Общее число заболевших превысило девять тысяч человек. На 21 сентября число заболевших составило 9030 пациентов. Из них уже 7347 брянцев выздоровели. Новых смертей от коронавируса не фиксировали.

В Брянске заболевших больше всего - 18 человек. В Брянском районе - девять новых случаев, в Дятьковском и Трубчевском районах - по семь.

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