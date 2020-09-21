В Брянской области пункт пропуска на границе с Белоруссией работает в штатном режиме

В Брянской области пункт пропуска "Красный Камень" на границе с Белоруссией в Злынковском районе работает в штатном режиме. Об этом "КП-Брянск" рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Брянской области. Пропуск через границу осуществляется в порядке, введенном во время эпидемии коронавируса.

На выходных появилась информация, что пункт пропуска закрыт, границу можно было пересечь только в Севском и Климовском районах.

В пункте пропуска "Новые Юрковичи" еще вечером в воскресенье движение было затруднено из-за заторов из фур, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Через пункт пропуска "Троебортное" в Севском районе проехать можно было свободно.

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