В Брянске умер пострадавший в ДТП с сыном вице-губернатора

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске умер 35-летний пострадавший в ДТП с сыном вице-губернатора. Об этом стало известно вечером в воскресенье, 20 сентября, сообщает Рен-ТВ.

Напомним, серьезная авария случилась в полночь в пятницу, 18 сентября, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Горького. 33-летний водитель "Фольксваген Туарег" ехал в сторону улицы Фокина. Он врезался в "Тойоту", которая стояла для поворота налево. "Тойоту" отбросило на встречную полосу. Иномарка столкнулась с "Митцубиси", которая двигалась навстречу.

Оказалось, что за рулем "Фольксвагена" был сын вице-губернатора Брянской области Александра Резунова. Он отказался пройти медицинское освидетельствование после аварии.

Информации об уголовном деле, возбужденном после ДТП, пока нет. Санкция по статье за "пьяное" ДТП с жертвами предусматривает до 12 лет колонии.

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