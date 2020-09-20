В массовом ДТП под Брянском пострадал 9-летний мальчик

Фото: "ЧП и ДТП Брянск".

Появились подробности массового ДТП на брянской трассе. На дороге Брянск-Новозыбков столкнулись четыре машины.

Автоавария случилась около половины двенадцатого утра в воскресенье, 20 сентября, на 10-м километре трассы, сообщают в УГИБДД по Брянской области. 37-летний водитель "Тойоты Ленд Крузер" ехал со стороны Почепа в сторону Брянска. Автомобилист врезался в остановившийся для поворота налево "Рено Сценик". От удара вторую иномарку отбросило на встречную полосу. "Рено" врезался в "Фольксваген Тигуан". А "Фольксваген" также выехал на встречную полосу и столкнулся с "Фольксваген Транспортер".

Девятилетний мальчик ехал в "Рено". Школьник ушиб лоб и плечо. В больнице его осмотрели медики и отпустили домой, назначив лечение.

- Все водители были трезвыми, - говорят в Госавтоинспекции. - По факту аварии проводится проверка.

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