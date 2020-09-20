Фото: "ЧП и ДТП Брянск".

На брянской трассе столкнулись четыре машины. У одной из иномарок вырвало колесо. Фотографии и видео с места аварии публикуют пользователи в социальных сетях. ДТП случилось днем в воскресенье, 20 сентября, на трассе Брянск-Новозыбков между Добрунью и постом ДПС.

Одно направление на дороге было полностью перекрыто. На трассе образовалась пробка. О пострадавших в аварии не сообщают.

Официальной информации от УГИБДД по Брянской области не поступало.

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