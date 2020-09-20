В Брянской области закрыли границу с Белоруссией

В Брянской области на данный момент закрыта граница с Белоруссией. Пункт пропуска "Красный камень" в Злынковском районе не пропускает автомобили. Об этом 20 сентября сообщили в УГИБДД по Брянской области.

В пункте пропуска "Новые Юрковичи" в Климовском районе образовался затор из грузовиков. Поэтому для пересечения границы рекомендуют воспользоваться пунктом пропуска "Троебортное". Он находится в Севском районе Брянской области.

Дорожную ситуацию просят учесть водителей, которые въезжают в Брянскую область из других регионов.

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