В Брянской области коронавирусом за сутки заболели 51 человек

В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 51 человек. Диагноз сняли у 46 пациентов. За 24 часа выполнили 1442 теста на инфекцию.

Общее число заболевших в регионе за все время эпидемии приблизилось к девяти тысячам человек. На 20 сентября количество заболевших равно 8978 пациентов. Из них 7334 уже справились с болезнью. 37 брянцев умерли от коронавируса.

20 сентября число заболевших в Брянской области стало рекордным за два с половиной месяца. До этого больше 50 человек с COVID-19 за сутки выявляли в начале июля.

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