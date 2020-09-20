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Учителя в Брянске получат доплаты за классное руководство

В 2020-м году бюджет города увеличился на 200 миллионов рублей
Марина АНТОНОВА
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Доплаты за классное руководство будут в 2021-м и 2022 годах.

Доплаты за классное руководство будут в 2021-м и 2022 годах.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бюджет Брянска в этом году увеличился на 200 миллионов рублей за счет поступлений из областной казны. Эти деньги пойдут на организацию бесплатного питания учеников начальной школы. Надбавки получат учителя, которые ведут классное руководство. Дополнительные средства направят на дорожные работы, ремонт дворов и проездов к многоэтажкам.

Бюджет города на 2021-й и 2022 год также увеличат почти на 150 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе горсовета. Деньги пустят на ежемесячные выплаты классным руководителям в школах.

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