В Брянске не разрешили установить 10 киосков в Фокинском районе

В Брянске не разрешили установить 10 новых киосков в Фокинском районе. Городские депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в схему размещения нестационарных объектов на заседании комитета по муниципальной собственности и сфере обслуживания, сообщают в пресс-службе горсовета.

Заявки на размещение киосков подали предприниматели. 10 из них получили отказ. Места, которые указали бизнесмены, не отвечают требованиям. Киоски на них будут мешать доступу к коммуникациям. Земля под несколькими местами для размещения находится не в муниципальной собственности. И распоряжаться ей чиновники не могут.

Два новых киоска все-таки согласовали. Где они появятся, не уточняют. Предприниматели должны пройти процедуру торгов за места.

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