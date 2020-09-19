СМИ: Серьезную аварию на проспекте Ленина в Брянске устроил сын вице-губернатора

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Серьезную аварию на проспекте Ленина в Брянске устроил сын вице-губернатора. Об этом сообщил телеканал "Городской". ДТП случилось около полуночи в пятницу, 18 сентября, на перекрестке с улице Горького.

33-летний водитель "Фольксваген Туарег" отказался пройти медицинское освидетельствование. По предварительным данным, он ехал по проспекту со стороны улицы Арсенальской в сторону Фокина. Автомобилист врезался в стоящую впереди иномарку "Тойота Вилл", которая собиралась повернуть налево на улицу Горького в сторону Набережной. "Тойота" от удара вылетела на встречную полосу и столкнулась с "Мицубиси Лансер".

Тяжелые травмы получил 35-летний водитель "Тойоты", сообщают в УГИБДД по Брянской области. Мужчину госпитализировали. У 43-летней пассажирки "Мицубиси" - перелом носа, ее отпустили домой, назначив лечение. В машине ехала шестилетняя девочка. Ее отвели в больницу, но травм, к счастью, не обнаружили.

- Полицейские проводят проверку по факту автоаварии, - говорят в Госавтоинспекции.

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