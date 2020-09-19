В Брянской области коронавирусом заболели еще 49 человек. За сутки выздоровели 55 пациентов. Такие данные в субботу, 19 сентября, опубликовали в региональном оперативном штабе.

Общее число заболевших в Брянской области составляет 8927 человек. Из них 7288 уже справились с болезнью.

За последние сутки выполнили 1338 тестов на инфекцию. Новых смертей от коронавируса не регистрировали. С начала эпидемии скончались 37 Брянцев. Последние две смерти подтвердили накануне, 18 сентября.

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