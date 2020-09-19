В Брянске на дублере проспекта Московского вновь установили полусферы

Фото: "ЧП и ДТП Бярнск".

В Брянске на дублере проспекта Московского в Фокинском районе вновь установили полусферы. Они мешают проехать легковым автомобилям. Фотографии иномарки, которая застряла на полусфере, опубликовали вечером в пятницу, 18 сентября, в социальных сетях.

Сферы установили на дублере, чтобы закрыть проезд по нему. Нормального тротуара на проспекте Московском не осталось. Пешеходы передвигаются по дублеру и делят его с автомобилистами. Недавно проезд по дублеру запретили, поставили знаки "Пешеходная зона". В горадминистрации говорят, что проезд остался через дворы.

Автомобилисты нововведением не довольны. Периодически полусферы убирают, но их выставляют вновь.

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