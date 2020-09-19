Фото: "Брянские новости".
В Брянске оштрафовали водителей и пассажиров свадебного кортежа. Фотографию с нарушениями опубликовали брянские СМИ. На снимках видно, что молодые люди едут по проспекту Ленина, высунувшись из автомобилей. В момент съемки они проезжали здание областного УМВД.
- Полицейские установили и привлекли к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством водителей и пассажиров свадебного кортежа, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. - Они нарушили Правила дорожного движения Российской Федерации.
Автоинспекторы просят сообщать о всех нарушителях в дежурную часть.
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