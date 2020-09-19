С 21 сентября закроют четыре класса в школе в Брянске

С 21 сентября закроют четыре класса в школе №9 в Брянске. Это связано с большим количеством заболевших учеников. С понедельника не будут учиться 7 «А», 7 «Г», 11 «А» и 11 «Б». Соотвествующий приказ выпустили в образовательном учреждении, сообщает "Городской".

Не учатся ребята и в Воробейнской школе в Жирятинском районе.

Болеют ли школьники коронавирусом или обычным ОРВИ, не уточняют.

Во время эпидемии коронавируса брянские школьники могут уходить на дистанционное обучение. Это случится, если в классе или во всей школе болеют сразу больше определенного процентов учеников.

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