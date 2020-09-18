Под Брянском открыли отремонтированный памятник партизанам-пожарным и милиционерам

Мемориал посвящен партизанам-пожарным и милиционерам, которые сражались в годы войны в отряде имени Чапаева. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Брянской области на стоянке партизанского отряда имени Виноградова 17 сентября открыли отремонтированный памятник. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Брянской области.

Мемориал посвящен партизанам-пожарным и милиционерам, которые сражались в годы войны в отряде имени Чапаева.

Сотрудники регионального управления МЧС шефствуют над памятником. Они восстановили землянку, благоустроили обелиск, организовали историческую экспозицию внутри землянки.

Партизанский отряд имени Чапаева был образован в конце лета – начале осени 1941 года в Бежице. Первоначально в него вошли 12 сотрудников военизированной пожарной охраны завода Красный Профинтерн и городского отдела НКВД.

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