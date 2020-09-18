Брянский театр кукол отменил спектакли на ближайших выходных

Фото: группа «Брянский театр кукол» в vk.com.

Брянский театр кукол отменил спектакли 19 и 20 сентября. Как сообщили на странице учреждения в социальной сети, это произошло по техническим причинам.

Билеты, купленные в кассе или в интернете, можно сдать обратно. Также билеты можно использовать для прохода на любой другой спектакль. В этом случае нужно заранее зарезервировать места у кассира по телефону 8-915-806-23-92.

В следующие выходные все спектакли Брянского театра кукол пройдут в соответствии с афишей.

Артисты сожалеют о произошедшем и просят зрителей их простить за доставленные неудобства.

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