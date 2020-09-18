В Брянске прошел фестиваль казачьей культуры и народного творчества «Мы победили вместе»

В фестивале участвовали коллективы из разных областей России. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске прошел Межрегиональный фестиваль казачьей культуры и народного творчества «Мы победили вместе». Заключительный концерт фестиваля состоялся в День города Брянска, 17 сентября, во Дворце культуры БМЗ.

В фестивале участвовали коллективы из Смоленской Воронежской, Тульской, Тверской и Ярославской областей. Свои таланты продемонстрировали жители Брянской области.

К мероприятию присоединились национальные диаспоры, казачьи и молодежные объединения, студенты средних и высших учебных заведений, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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