Поляки поздравили жителей Брянска с Днем города

Жителей Брянска с Днем города поздравил президент брянского побратима – города Конина Петр Корытковски. Он сказал, что рад дружбе и взаимопониманию, которые сложились между жителями наших городов. Глава Конина пожелал брянцам всего самого наилучшего.

С поздравлениями в адрес брянцев выступил и первый заместитель председателя Общества сотрудничества «Польша-Восток» Здзислав Яцашек.

Он отметил, что на протяжении многих лет представители общества всегда приезжали на празднование Дня города Брянска. В этом году из-за кронавирусных ограничений этого сделать не удалось.

Пан Здзислав пожелал жителям Брянска здоровья, счастья и благополучия, рассказали в Брянской региональной общественной культурно-просветительской организации «Дом Польский».

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