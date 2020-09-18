Фото: Медцентр «Здоровье».

Медцентр "Здоровье приглашает на бесплатный прием хирургов, онкоколопроктологов, проктологов.

3 октября 2020 с 10.00 до 17.00 в Медцентре "Здоровье" БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЕМ проведут врачи хирурги, онкоколопроктологи, проктологи ведущей университетской клиники – Медицинского научно-образовательного центра Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова.

Университетская клиника МГУ (МНОЦ) – это все самое передовое, что есть сейчас в медицине. Технологии: лапароскопическая, роботическая хирургия, лазерные и ультразвуковые технологии, КТ и МРТ, fast-track хирургия, минимально инвазивное лечение проктологических заболеваний. Клиника – это многопрофильное поликлиническое и стационарное подразделения, все пациенты могут получить своевременную консультацию любого врача.

Один из принципов клиники – комфорт пациента, его максимальная вовлеченность в процесс лечения и связь с доктором после окончания лечения. Квалификация врачей Клиники и техническое оснащение позволяет лечить пациентов с различными онкологическими заболеваний органов брюшной полости (ободочной и прямой кишки, желудка, поджелудочной железы), с грыжами (пищеводного отверстия диафрагмы, белой линии, послеоперационными), со сложными проктологическими заболеваниями (свищи прямой кишки, выпадение прямой кишки), особое внимание уделяется лечению пациенток с травмой сфинктеров анального канала и недержанием кала после родов или оперативных вмешательства.

В отделении хирургии возможно лечение пациентов пожилого возраста (старше 75 лет), с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, беременных, пациентов на антикоагулянтной терапии в максимально комфортных условиях.

Бесплатный прием для записи пациентов на хирургическое лечение в МНОЦ МГУ им.М.В. Ломоносова (г. Москва, Ломоносовский пр. 27 корп. 10). В ряде случаев МНОЦ МГУ предоставляет возможность оказания медицинской помощи по различным бюджетным и страховым программам (в том числе ОМС, ВПМ, ДМС).

г. Брянск, Советский р-он, пр-т Станке Димитрова, д.76.

Запись по телефону: +7 (4832) 32-22-20 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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