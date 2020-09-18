В Брянске устранили обрывы восьми электрических и троллейбусных линий

За сутки в городе зафиксировали 24 случая падения деревьев и крупных веток. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске устраняют последствия сильного ветра и дождя, обрушившихся накануне, 17 сентября. За сутки в городе зафиксировали 24 случая падения деревьев и крупных веток. Большинство из них росли во дворах домов.

Два дерева упали на припаркованные автомобили. Это произошло на улицах Октябрьской и Ульянова. К счастью, от разгула стихии жители города не пострадали. Большую часть упавших веток убрали еще в четверг. В пятницу планируют полностью устранить последствия непогоды.

От сильного ветра произошли обрывы восьми электрических и троллейбусных линий: на улицах Кирова, Дуки, Марии Расковой и других. Их оперативно отремонтировали сотрудники городских электросетей.

Также коммунальщики с начала сильного дождя убирали засоры ливневой канализации и прочищали ливнеприемные колодцы при помощи каналопромывочных машин, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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