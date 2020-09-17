Коллектив БМЗ отдал дань памяти освободителям Брянщины

Фото: АО «УК «БМЗ».

На Брянском машиностроительном заводе (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») 17 сентября состоялся традиционный памятный митинг, посвященный Дню освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков.

Мероприятие не было многочисленным из-за ограничительных мер, обусловленных противодействием распространению коронавирусной инфекции.

Со словами поздравления и глубокой благодарности к тем, кто отстоял родной край, пережил военное лихолетье на боевом и трудовом посту, восстанавливал завод и город из руин, обратился генеральный директор БМЗ Вадим Яковлев.

Не забывать о подвиге солдат - освободителей и тружеников тыла в своих стихах призвал ветеран боевых действий Владимир Кривошеев.

Трогательное поздравление приготовили представители совета молодёжи БМЗ. Машиностроители перевоплотились в партизан, подпольщиков и красноармейцев. Молодые заводчане прочли пронзительные строки из писем своих сверстников, ушедших на борьбу с врагом и ковавших победу в тылу.

Память героев, сложивших головы в борьбе за независимость Родины, машиностроители почтили минутой молчания.

Активисты совета молодёжи возложили цветы к мемориальным доскам участнику Великой Отечественной войны, бывшему директору БМЗ Геннадию Бурову, воинам 4-й дивизии, воинскому мемориалу на улице Почтовой, памятнику Александру Виноградову и на могилу бывшему руководителю предприятия Леониду Филюкову.