На Литейном мосту в Брянске организовали новую схему движения

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

На Литейном мосту в Бежицком районе Брянска организовали новую схему движения. По новой части можно проехать только со стороны Бежицы. В другую сторону двигаться нужно по старой части моста. Здесь действует ограничение грузоподъемности - 20 тонн. Такая схема движения будет действовать до того времени, как начнется реконструкция старой части моста, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Новую часть Литейного моста открыли для движения в День города 17 сентября. На ее строительство потратили 455 миллионов рублей. Стройку завершили за год раньше намеченного срока. По контракту мост должны были сдать в эксплуатацию в декабре 2021-го. Грузоподъемность новой части 100 тонн.

Мост через Десну начали строить в 1969 году. Работы вели почти два года. В 1970-м его сдали в эксплуатацию. Литейный мост получил второе рождение в год 50-летия.

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