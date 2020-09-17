По прогнозам, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Брянске в День города ветер повалил несколько деревьев. Об этом рассказывают пользователи социальных сетей.

Упавшие деревья заметили 17 сентября в Советском районе около магазина «Линия». На улице Костычева дерево обрушилось прямо на детскую площадку.

На въезде в Володарский район упавшее дерево заблокировало движение троллейбусов. На место выехали городские спасатели.

В Бежице на улице Ульянова береза повредила несколько автомобилей. Сотрудники регионального МЧС устраняют последствия разгула стихии.

К счастью, все случаи обошлись без пострадавших.

Напомним, об ухудшении погоды накануне предупреждали в региональном МЧС. По прогнозам, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Завтра, 18 сентября, также возможны неблагоприятные погодные условия.

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