Брянского губернатора с избранием на должность поздравил патриарх Кирилл. Он направил поздравления Александру Богомазу и еще 19 избранным 13 сентября главам регионов, сообщают в пресс-службе патриарха.

"Ваша прежняя деятельность во главе региона снискала Вам уважение и доверие сограждан, отдавших свои голоса за Вашу кандидатуру, - говорится в поздравлении. - С Вашим именем жители связывают чаяния на продолжение положительных изменений в социально-экономической ситуации, на созидание благоприятных условий для решения актуальных проблем людей, без чего невозможно динамичное развитие общества.

Выражаю надежду на дальнейшее взаимодействие местной власти с епархиями Брянской митрополии, в том числе и в реализации осуществляемых ныне проектов".

Напомним, выборы губернатора Брянской области длились три дня с 11 по 13 сентября. Действующий глава региона одержал победу с результатом 71,69% голосов. Окончательный протокол избирательная комиссия подписала в два часа дня во вторник, 15 сентября.

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