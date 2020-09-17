В Брянске закрыли проход через заброшенные дачи у лицея №1

Фото: пресс-служба брянского отделения ОНФ.

В Брянске закрыли сквозной проход через заброшенные дачи у лицея №1. Этот путь использовали школьники, чтобы сократить путь домой. И здесь их могли поджидать опасности. Владелец участка, застройщик территории, заколотил дырку в заборе.

- Пока нельзя сказать, что проблема решена полностью, - говорят активисты брянского отделения ОНФ. - Значительная часть территории принадлежит, как выяснилось, дачным сообществам, с которыми мы тоже будем вести переговоры. Очень хочется, чтобы и городская администрация проявила активность в этом вопросе.

Напомним, опасные дорожки у общеобразовательного учреждения нашли в рамках проекта "Дорога в школу". На заброшенной территории часто собираются подозрительные компании подростков, дачные домики для ночлега используют бездомные.

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