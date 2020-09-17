Житель Жуковки получил шесть лет колонии за покушение на убийство

35-летний житель брянского города Жуковка получил шесть лет колонии строгого режима за покушение на убийство и незаконное проникновение в жилище. В суде установили, что 19 апреля пьяный мужчина прошел через незапертую калитку на территорию частного дома. Во дворе он наше каменный вазон, которым разбил окна в кухне.

Затем брянец дождался, пока из дома выйдет хозяин. И накинулся на него с ножом. Нападавший нанес хозяину несколько ударов. Но потерпевший сумел справиться с ним. Он выхватил нож и удерживал злоумышленника, пока на место не приехали полицейские. У хозяина дома - резанная рана живота и груди, ссадины и кровоподтеки лица и рук.

В зале суда подсудимый сказал, что ничего не помнит, так как был пьян.

- Приговор вынесли в Жуковском районном суде, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Он пока не вступил в законную силу.

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