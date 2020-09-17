Жителя Брянска будут судить за контрабанду сигарет

43-летнего жителя Брянска будут судить за приобретение и хранение немаркированных сигарет. По версии следствия, в 2018-м и 2019 годах обвиняемый купил больше семи тысяч пачек сигарет без акцизных марок. Они не предназначались для продажи в России.

Мужчина перевез табачную продукцию к себе домой в Советский район Брянска, а потом собирался перепродать.

Во время обыска по месту жительства правоохранители изъяли сигарет больше чем на 800 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Уголовное дело направили для рассмотрения в Советский районный суд. Санкция по статье предусматривает до трех лет лишения свободы и штраф до 120 тысяч рублей.

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