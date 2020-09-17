В Брянске вручили 150 муниципальных именных стипендий

В Брянске 17 сентября вручили именные муниципальные стипендии лучшим представителям молодежи.

Торжественная церемония прошла в Майском парке Бежицкого района. В День города по красной дорожке прошли 150 юношей и девушек.

Среди них волонтеры, активисты общественных движений, победители творческих конкурсов, спортивных соревнований и предметных олимпиад.

Награды вручили за достижения в различных сферах деятельности. 100 человек поощрили в номинации «Образование», 45 – в номинации «Культура». Пятерых молодых жителей Брянска отметили в номинации «Общественные молодежные объединения».

Муниципальные стипендии в нашем городе вручают с 2015 года, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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