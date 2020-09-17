В Брянской области 18 сентября ожидается ухудшение погоды

18 сентября в Брянской области прогнозируют ухудшение погоды. Ночью ожидаются кратковременные дожди местами, днем – повсеместно.

Ночью будет дуть южный ветер 8-13 метров в секунду. Днем местами возможны порывы от 15 до 18 метров в секунду. Воздух ночью прогреется от +5 до +10 градусов по Цельсию. Днем ожидается от 10 до 15 градусов тепла.

При таких погодных условиях возможны чрезвычайные ситуации на коммунальных объектах. Возрастает вероятность обрушения ветхих и слабоукрепленных конструкций. Возможно падение деревьев и повреждение крыш зданий.

Жителям рекомендуют соблюдать осторожность. При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по телефонам 112 или 01 (с мобильного 101), рассказали в Главном управлении МЧС России по Брянской области.

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