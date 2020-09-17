В Брянской области в аварии пострадал семилетний ребенок

В Сураже Брянской области 16 сентября около половины девятого утра столкнулись автомобили «Ниссан Альмера» и «УАЗ-Патриот». Авария произошла на улице Вокзальной.

28-летняя водитель иномарки, двигаясь со стороны проезда Вокзального, не пропустила едущий в сторону улицы Ленина отечественный автомобиль под управлением 58-летнего водителя.

При столкновении женщина получила ушибы и ссадины лица. Также ушибы и ссадину лба слева диагностировали у семилетней пассажирки «Ниссан Альмера».

Обеих пострадавших отпустили домой с назначением лечения, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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