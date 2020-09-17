В Брянской области выросло производство мяса, муки и рыбы

В Брянской области за 8 месяцев 2020 года наблюдается положительная динамика в пищевой промышленности. Отрасль показала прирост в 107,9 процентов, сообщили в Брянскстате.

С января по август уровень производства круп и муки в полтора раза превысил аналогичный показатель прошлого года. В 1,3 раза больше стали выпускать растительных и животных масел и жиров.

На 22,4 процента выросло производство рыбных консервов. Переработка и консервирование мяса увеличились на 8,8 процентов, молочных продуктов – на 3,9 процентов, консервированных фруктов и овощей – на 0,7 процента.

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