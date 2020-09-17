На железной дороге в Бежице поймали женщину с героином

На железной дороге в Бежицком районе Брянска задержали женщину с наркотиками. Нарушительницу остановили за неправильный переход путей у платформы Красный Профинтерн. 33-летнюю местную жительницу доставили в линейный отдел полиции на станции Брянск-I.

При личном досмотре у нее нашли шприц с жидким веществом светло-коричневого цвета и черный пакетик с порошком. Правоохранители провели исследование. Это оказался героин. Общая масса изъятых запрещенный веществ - 0,79 грамма.

- На задержанную завели уголовное дело, - говорят в пресс-службе Брянского линейного отдела МВД на транспорте. - С подозреваемой взяли обязательство о явке.

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