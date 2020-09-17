В ДТП в Сураже пострадала семилетняя девочка

В дорожно-транспортном происшествии в брянском городе Сураж пострадали 28-летняя женщина и 7-летняя девочка. Автоавария случилась около половины девятого утра в среду, 16 сентября, на улице Вокзальной, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Автомобилистка за рулем "Ниссан Алмера" ехала со стороны проезда Вокзального. Она не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем УАЗ "Патриот", за рулем которого был 58-летний водитель.

У женщины за рулем иномарки диагностировали ушибы и ссадины. У маленькой пассажирки - ушиб и ссадина лба. Обеих пострадавших отпустили домой, назначив лечение.

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