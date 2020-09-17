Кассация оставила в силе приговор экс-чиновнику мэрии Брянска Шарову

Кассационная инстанция оставила в силе приговор бывшему чиновнику мэрии Брянска Денису Шарову. Жалобу подавал адвокат осужденного. Дела рассматривали 8 сентября, говорится на сайте Первого кассационного суда общей юрисдикции. Жалобу оставили без удовлетворения, а приговор без изменения.

Напомним, Денис Шаров занимал пост председателя комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации. В суде установили, что в ноябре 2019 года Денис Шаров через посредника получил взятку 80 тысяч рублей. За эти деньги он обещал подготовить документы, разрешающие сделку с квартирой, доля в которой принадлежит ребенку.

Чиновника приговорили к двум годам колонии общего режима и штрафу 400 тысяч рублей. Три года он не может занимать должности в органах власти. Приговор вынесли 27 февраля в Советском районном суде.

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