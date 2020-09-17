В Брянске наградили директора медико-социального техникума имени Амосова

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Брянской области.

В Брянске наградили директора медико-социального техникума имени академика Никоаля Амосова. Вера Пехова получила Благодарственного письмо губернатора Брянской области.

- Высокую оценку заслужили многолетний добросовестный труд и вклад в подготовку молодых специалистов Верой Николаевной Пеховой, - говорят в пресс-службе департамента здравоохранения Брянской области.

Во вторник, 15 сентября, письмо ей вручил директор облздрава Андрей Бардуков.

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