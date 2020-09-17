На бумажной фабрике в Белых Берегах тяжелую травму получила работница

На бумажной фабрике в брянском поселке Белые Берега тяжелую травму получила работница. ЧП случилось 3 сентября. Женщина поранила правую голень ковшом автопогрузчика. Сотрудница сортировала сырье.

- Работодатель создал комиссию для расследования несчастного случая на производстве, - говорят в пресс-службе Государственной инспекции труда Брянской области. - Она установила обстоятельства происшествия, причины и должностные лица, допустившие правонарушения.

Материалы расследования направили в прокуратуру Фокинского района. Там будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела по факту несчастного случая на производстве.

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