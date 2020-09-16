В Брянске 19 сентября ограничат движение в центре города

Ограничения не коснутся автотранспорта оперативных и специальных служб.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
В Брянске 19 сентября с 11.00 до 13.00 временно ограничат движение и парковку автотранспорта на нескольких улицах в центре города. Это связано с проведение забега «Кросс нации», посвященного Всероссийскому дню бега.
Движение ограничат на:
– улице Красноармейской (от улицы Урицкого до улицы Пересвета);
– проспекте Ленина (от улицы Красноармейской до улицы Дуки);
– улице Дуки (от проспекта Ленина до улицы Крахмалева).
Ограничения не коснутся автотранспорта оперативных и специальных служб.
Одновременно с этим 19 сентября с 11.30 до 13.00 откроют двустороннее движение на улице Арсенальской, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.
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