В Брянске 19 сентября ограничат движение в центре города

Ограничения не коснутся автотранспорта оперативных и специальных служб. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске 19 сентября с 11.00 до 13.00 временно ограничат движение и парковку автотранспорта на нескольких улицах в центре города. Это связано с проведение забега «Кросс нации», посвященного Всероссийскому дню бега.

Движение ограничат на:

– улице Красноармейской (от улицы Урицкого до улицы Пересвета);

– проспекте Ленина (от улицы Красноармейской до улицы Дуки);

– улице Дуки (от проспекта Ленина до улицы Крахмалева).

Ограничения не коснутся автотранспорта оперативных и специальных служб.

Одновременно с этим 19 сентября с 11.30 до 13.00 откроют двустороннее движение на улице Арсенальской, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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