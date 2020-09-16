Семья брянских наркоторговцев не разжалобила суд

В Брянске оставили без изменений вынесенный ранее приговор в отношении пяти наркоторговцев. Установлено, что руководитель группы вместе с супругой, сестрой и двумя знакомыми торговал запрещенными веществами с конца августа 2018 года по 30 января 2019 года.

Активные участники группировки получали за продажу одного грамма наркотического средства до 1 тысячи рублей либо дозу для личного употребления.

Руководителю группы суд назначил 14 лет колонии особого режима и штраф в 100 тысяч рублей. Его супруге дали 11 лет 6 месяцев колонии общего режима и обязали выплатить штраф 50 тысяч рублей.

Сестру руководителя приговорили к 11 годам колонии общего режима и к штрафу в 30 тысяч рублей. Двум потребителям наркотиков дали по 10 лет колонии строго режима и штраф в 30 тысяч рублей каждому.

Осужденные с приговором не согласились и обжаловали его. Однако суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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