В Советском районе Брянска 18 сентября отключат воду в школе и детсаду

Воды не будет с 10.00 до 17.00. Фото: Елена РАКОВА

В Советском районе Брянска 18 сентября отключат воду по некоторым адресам. Это связано с подключением к водоснабжению строящейся котельной на улице Вали Сафроновой. Работы будут идти с десяти часов утра до пяти часов вечера, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Без воды останутся школа №45 и детский сад №139 "Антошка". А также частные дома по улице Республиканской, переулку Республиканскому, улицам 1-я Линия, 2-я Линия. На улице 3-я Линия воду отключат в жилых домах от улицы 9 Января до улицы Вали Сафроновой, на улице Вали Сафроновой - от дома №1 до дома №67.

Понизят напор воды во время проведения работ по адресам:

- от улицы 9 Января до улицы 3-я Линия,

- от улицы Вали Сафроновой до улицы Матвеева,

- от улицы Вали Сафроновой до улицы Петрова.

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